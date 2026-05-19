Llega a Tres Arroyos el Campeonato Provincial de Motocross

19 mayo, 2026 0

El Campeonato Provincial de Motocross llega a Tres Arroyos con un fin de semana a pura adrenalina y emoción. Este sábado y domingo, el circuito ACIM MX Park será el escenario de una nueva fecha del certamen bonaerense, que reunirá a pilotos y fanáticos de distintos puntos de la provincia.

El evento, fiscalizado por la Federación de Motociclismo de Buenos Aires (FEDMOT), promete dos jornadas cargadas de velocidad, saltos y espectáculo para toda la familia. La competencia fue declarada de interés municipal por la Municipalidad de Tres Arroyos, destacando la importancia deportiva y turística que genera este gran encuentro.

La entrada general tendrá un valor de $10.000 y será válida para ambos días. Además, los menores de 10 años ingresarán gratis. La actividad comenzará el sábado desde las 12:00 horas y continuará el domingo desde las 9:00 de la mañana.

Durante el evento también habrá carros gastronómicos para que el público pueda disfrutar de distintas propuestas de comida y bebidas mientras vive toda la pasión del motocross.

Desde la organización invitan a toda la comunidad y a los amantes de las motos a acercarse y disfrutar de un espectáculo único en un entorno ideal para compartir en familia y con amigos.

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