Llega a Tres Arroyos “Master Stroke”, el Tributo a Queen

10 noviembre, 2021 Leido: 31

Master Stroke – Tributo a Queen se presentará por primera vez en el escenario del Teatro Municipal de Tres Arroyos este sábado 13 de noviembre, en un concierto espectacular y a partir de las 21. La banda nació en el año 2016 de la mano de Ema Caradoso en la voz y Brian Morua en la guitarra, realizando diferentes covers en su canal de YouTube. “Esto empezó sin planearlo; empezamos a subir videos como una especie de juego, y vimos que a medida que los difundíamos recibíamos muy buenos comentarios no solo de acá del país sino de Italia, de Brasil y Francia. Hasta que una vez subimos ‘Lilly of the Valley’ y el propio Brian May lo compartió en sus redes sociales. Eso fue un antes y un después para nosotros”, contó Emanuel Caradoso, vocalista del grupo.



En 2017 este tributo terminó de conformarse con la llegada de Manuel Olveira en bajo, Agustín Albertini en batería y Alberto Ludueña en teclados, atravesando un camino en ascenso hasta el día de hoy.

Con el objetivo de recorrer junto a los fans la música de Queen, Master Stroke continúa llevando con el mayor de los respetos la obra de la mejor banda de todos los tiempos.

En septiembre de 2019, Ema Caradoso fue convocado especialmente por el compositor Ángel Mahler y el director artístico Luis Pascual para ser una de las voces principales del show Rapsodia Bohemia Sinfónico en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.

Asimismo, la banda completa fue invitada para ser parte de los conciertos de la Gira del Verano del mismo espectáculo en Mar del Plata tras el gran éxito de taquilla en la ciudad.

Las entradas para el show están a la venta en el Teatro Municipal de Tres Arroyos de 17.30 a 21.30. Informes en el 434342. Facebook: Teatro Tres Arroyos. Instagram @teatromunicipaltresarroyos

