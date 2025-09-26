Llega el 2º concurso de pesca de Independiente de Dorrego en Marisol

Este domingo, de 10:00 a 16:00 se desarrollará el segundo concurso de pesca del Club Independiente de Coronel Dorrego, en Balneario Marisol.

Agustín García Hollender dio a conocer los últimos detalles organizativos, a la vez que sostuvo que “estamos preparando todo para ya mañana al mediodía tener todo listo, la expectativa es muy buena porque el domingo va a ser un lindo día, lo que nos pone muy contentos y esperamos que tenga una buena recepción”.

“Este año decidimos en esta segunda edición ir por más luego de la primera del año pasado, por lo que estaremos entregando 33 millones y medio de pesos, hasta el clasificado 20 y mejor dama y mejor socio clasificado; también tendremos un servicio de traslado hasta el lugar de pesca y luego pasará una vez terminado el concurso para llevarlos de nuevo hasta la bajada de calle 38, donde estará el control central”, agregó

“Las inscripciones están abiertas en casi todas las casas de pesca en Tres Arroyos y en Marisol el sábado en el camping de Club de Pesca durante todo el sábado y el domingo desde las siete de la mañana”, finalizó.

