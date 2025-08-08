Llega el Gran Outlet de Campo Puro a Liniers 757
Durante sábado y domingo, toda la tarde se realizará la Gran Feria de Campo Puro. “Estamos armando todo lo que tenemos para ofrecer, sweaters para hombre y mujer de primera calidad, ropa de mujer, camperas, alpargatas y pantuflas de cuero, portarretratos, mates, y estaremos en Liniers 757”, dijo Julia Rivero a LU 24.
“Quienes nos conocen saben de la calidad que trabajamos cuando teníamos en el negocio, son primeras marcas a precios que no existen, cosas muy económicas para aprovechar como billeteras de cuero a valores que no se consiguen”, explicó.
“En un momento tuvimos local a la calle, muy grande muy lindo, la gente nos conoce; esta mercadería quedó y la estamos ofreciendo a precios increíbles”, sostuvo y agregó que “por otro lado tenemos la fábrica de cuchillos que vendemos a todo el país, realizados en acero inoxidable con encabados”.
“Vamos a estar el sábado de 14:00 a20:00 al igual que el domingo” dijo Rivero sobre el horario del evento y a su vez manifestó: “tenemos un Instagram que es @campo.purooutlet y también WhatsApp, 2983-350356 donde nos pueden realizar consultas: trabajamos con mercado pago, y damos oportunidad de pago en cuotas y también vamos a tener algo de tecnología que y podrán observar, los esperamos”, finalizó Rivero.