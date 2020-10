Llega el Plan Detectar a Tres Arroyos: buscará y controlará casos en todos los barrios

28 octubre, 2020 Leido: 696

Autoridades sanitarias locales, concejales y el diputado Pablo Garate anticiparon que en los primeros días de noviembre se implementará el Plan Detectar –con hisopados y control de síntomas, entre otros detalles- para el coronavirus en la ciudad de Tres Arroyos. “Llegará progresivamente a cada uno de los barrios, como una herramienta más en esta pelea que tenemos contra el virus, y es la posibilidad de trabajar en detección temprana, concientización y aislamiento en cada territorio. Todos aportaremos, cada uno desde su espacio, con personal para el abordaje territorial, con la intención de cuidar a nuestros vecinos”, indicó Garate en el inicio del anuncio oficial de la llegada del programa, del que participaron los doctores Gabriel Guerra y Ana Basilio.

A través de los CAPS y en las localidades

La fecha de puesta en marcha del plan aún no fue especificada, pero el doctor Gabriel Guerra, secretario de Prevención y Salud, “es una herramienta más que se suma a las que estamos implementando, porque los buenos resultados en la lucha contra el coronavirus dependen del trabajo de todos. El plan Detectar es un programa de abordaje territorial donde se busca activamente el virus en lugares donde quizá no hay acceso a la salud; nosotros no tenemos esa problemática, porque están los CAPS, y en función de la geolocalización de casos que disponemos, serán los CAPS los que funcionen como epicentro para llegar a todos los barrios y las localidades”.

Por otra parte, Garate anunció que se está gestionando ante la Provincia infraestructura sanitaria modular y personal para el abordaje del Covid 19 en las localidades turísticas del distrito. “Sabemos que la situación actual es difícil, pero también tenemos que estar pensando en lo que va a pasar en el verano”, sostuvo.

