Llega el Punto Digital a instituciones educativas

30 septiembre, 2025 0

La Dirección de Políticas para la Juventud, a través del Punto Digital, informa que a través del programa “PD Cercano”, visitará las escuelas secundarias del distrito para acompañar a estudiantes mayores de 15 años en la validación de identidad en la aplicación Mi Argentina.

Este trámite es fundamental ya que permite acceder de manera ágil y segura a documentación personal como, por ejemplo: DNI, licencia de conducir, carnet de vacunas, CUD, entre otros. Además, es requisito obligatorio para poder inscribirse a la línea de becas “progresar”.

Al respecto, Julián Tornini, Director del área, expresó:

“Sabemos que la beca progresar es una ayuda muy importante para los estudiantes y dado que la inscripción vuelve a abrir en Febrero, nos acercamos a las escuelas y reafirmamos nuestro compromiso con promover la inclusión digital y el acceso a los trámites”.

