Llega el verano e Hidromat aconseja sobre mantenimiento de piletas

5 noviembre, 2020 Leido: 47

En comunicación con representantes de HIDROMAT, consultamos sobre el mantenimiento de las piletas y piscinas, quienes siguen asesorando a los vecinos ofreciendo productos para la conservación del agua de las piletas de año a año.

A pesar de la situación actual de pandemia, la población sigue preparándose para recibir el verano y para eso es importante el mantenimiento de las piletas, y más ahora que necesitamos quedarnos en casa.

Tomás Miralles dijo: “el tratamiento básico es cloro y alguicida, para cualquier pileta ya sea de fibra/hormigón o lona, y en cuanto al problema del agua, recomendamos no tirarla” por eso mismo, recomienda asistir al local por asesoramiento. Se estima que es una pastilla de cloro cada 5.000 litros de agua y el mantenimiento de una “Pelopincho” mediana podría costar alrededor de $500 pesos semanales, y se recomienda el uso de un cobertor para que el agua dure aún más.

Informó a nuestra emisora que hay un “boom” en venta de piletas para ésta temporada considerando que la gente no va a poder viajar a vacacionar con la normalidad de años anteriores.

También incrementó la venta de bombas para la extracción de agua de la red, que aunque no está permitida la instalación en casas particulares, dada la baja presión de red, la gente sigue decidiendo colocarlas en sus hogares. Como contrapartida, Miralles informó que las bombas que se están instalando son de una tecnología inteligente que no perjudicaría la presión de agua a los vecinos, y tienen un valor aproximado de 31.000 pesos.

