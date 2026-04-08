Llega la 1° campaña gratuita de castración canina y felina del año en Monte Hermoso

8 abril, 2026 0

Desde la Dirección de Bromatología Municipal de Monte Hermoso, se informa que el próximo lunes, a partir de las 10:30 horas, se abrirá los turnos online a través de www.montehermoso.gov.ar (Sección “Trámites”) para la primera campaña de castración 2026 que tendrá lugar el sábado 18 y domingo 19 de abril.

Es importante tener en cuenta que:

No podrán castrarse los animales que estén en celo, tengan sarna, obesos, de bajo peso, menores de 6 meses; gatos machos menores de 8 meses y hembras con secreción vulvar.

Las hembras que hayan parido deberán haber destetado a sus cachorros al menos un mes antes de la cirugía.

Los animales a ser castrados deberán de asistir con un ayuno sólido y líquido de 12 horas.

El cupo que se reserva y no se utiliza, se pierde; quitando la posibilidad a otros.

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