Llega la 14° edición de la Noche de los Museos a Monte Hermoso

15 mayo, 2026 0

Este sábado desde las 19 hs se podrá disfrutar y recorrer espacios llenos de memoria, cultura y emociones, con muestras, música, relatos y la proyección de un documental que homenajea la historia y a quienes dejaron huella en la comunidad.

Las ubicaciones serán:

Museo Histórico Municipal.

Museo Municipal de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino”.

Centro de Convenciones.

Se los invita para vivir una noche diferente, conectando con las historias que forman parte de la identidad montehermoseña.

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