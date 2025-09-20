Llega la 34ª edición de la Fiesta de la Cerveza del CAS Fortín Machado (audio)

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/09/FORTIN-MACHADO-FIESTA-DE-LA-CERVEZA20-9-2025.mp3

El CAS Fortín Machado se encuentra organizando la 34ª Fiesta de la Cerveza que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el salón de la Sociedad Italiana.

De visita en LU 24, Sandra Gancedo y Victorio Campolo, referentes de la institución, anunciaron que las entradas anticipadas ya están a la venta a un valor de $45.000 hasta el 5 de octubre. Posteriormente, se venderán a $50.000. En ese sentido, explicaron que se pueden adquirir por Instagram, Facebook o a través de WhatsApp al 2983-388818.

“Es una fiesta muy esperada por toda la ciudad, hay gente que desde hace tiempo están preguntando cuándo se realiza”, destacaron.

Como es tradicional, habrá deliciosa gastronomía, con comidas típicas y cerveza tirada durante toda la noche, buena música, diversión e importantes sorteos.

“La tendida gastronómica es muy completa y la animación estará a cargo de Bruno Chiquette DJ”, indicaron.

El destino de lo recaudado será para instituciones educativas del distrito.

