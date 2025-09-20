Llega la 34ª edición de la Fiesta de la Cerveza del CAS Fortín Machado (audio)
El CAS Fortín Machado se encuentra organizando la 34ª Fiesta de la Cerveza que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en el salón de la Sociedad Italiana.
De visita en LU 24, Sandra Gancedo y Victorio Campolo, referentes de la institución, anunciaron que las entradas anticipadas ya están a la venta a un valor de $45.000 hasta el 5 de octubre. Posteriormente, se venderán a $50.000. En ese sentido, explicaron que se pueden adquirir por Instagram, Facebook o a través de WhatsApp al 2983-388818.
“Es una fiesta muy esperada por toda la ciudad, hay gente que desde hace tiempo están preguntando cuándo se realiza”, destacaron.
Como es tradicional, habrá deliciosa gastronomía, con comidas típicas y cerveza tirada durante toda la noche, buena música, diversión e importantes sorteos.
“La tendida gastronómica es muy completa y la animación estará a cargo de Bruno Chiquette DJ”, indicaron.
El destino de lo recaudado será para instituciones educativas del distrito.