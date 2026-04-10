(video) Llega la manta sintética de la cancha de hockey del TARHC

10 abril, 2026 0

Este sábado, una nueva etapa en el desarrollo del hockey en el predio del Tres Arroyos Rugby y Hockey Club comenzará, con el arribo en horas de la mañana, de la manta sintética que se colocará en la cancha del Barrio San Agustín.

Luego de un tiempo de intenso trabajo, esfuerzo y sacrificio, de esta forma se genera este progreso importante en la entidad, la que a través de un ambicioso proyecto lleva a ese punto de la ciudad las actividades, que con este logro desde lo institucional, permitirán entrenamientos en una superficie adecuada y el desarrollo de los torneos oficiales.

En esta primera etapa se colocará la manta, y luego está prevista la construcción de tribunas y otros espacios que complementarán el lugar.

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