Llega la nueva hidro escalera para los Bomberos Voluntarios

1 octubre, 2025 0

Este miércoles alrededor de las 19:00 llegará al cuartel de Bomberos de nuestra ciudad la nueva hidro escalera que adquirieron los servidores públicos.

La misma fue reparada en Las Flores, según lo contó a LU 24 el jefe del cuerpo Maximiliano Llanos, en viaje a esa localidad donde pensaban arribar luego del mediodía.

“Estamos muy contentos, fue un enorme esfuerzo institucional para poder adquirir esta unidad, invitamos a la gente a recibirla, a verla, siempre será una alegría”, dijo.

