Llega mejoramiento de transporte público a Tres Arroyos

21 agosto, 2025

Si bien no hay anuncios oficiales por el momento, estaría Tres Arroyos al borde de concretar una primera etapa en el mejoramiento del transporte público de pasajeros.

Hoy la ciudad está limitada a taxis y remises y el contacto con las localidades, lo que podría considerarse como media distancia se cubre con combis, considerado insuficiente.

En su campaña, cuando Pablo Garate aspiraba a ser intendente, entre tantos proyectos, anunció lo relativo al transporte urbano e interurbano o cercanías. Entre otras cosas, las combis municipales que ya funcionan desde hace tiempo y con buen suceso.

De fuentes irreprochables, LU24 pudo saber que habrá interesados firmes cuando se licite. De manera especial las líneas a las localidades. Tal vez fácil de concretar. Donde la cuestión podría ser más trabajosa, pero no imposible, con lo relativo al servicio urbano.

Una previa prolija con incentivo al inversor, no sería difícil.

