Llegan las chapas patentes para los 0Km y las multas

30 septiembre, 2025

Ante la entrega ya normalizada de las chapas patentes para autos y motos 0km, logrando garantizar que los vehículos nuevos inscriptos en los Registros Automotores ya puedan circular con su documentación completa y en regla, comenzarán a aplicarse las multas correspondientes si se comprueba la falta de éstas fuera del período de tiempo de vigencia convencional cuyo plazo máximo para portar las de papel es de 60 días desde la fecha de emisión del documento, que deben estar colocadas de manera visible en el parabrisas y en el vidrio trasero en los casos que exista en el vehículo. A partir de esos 60 días, el automotor quedará en infracción si no tiene colocadas las patentes metálicas oficiales.

Las multas podrían alcanzar los $800.000 dependiendo del tiempo en que haya transcurrido entre la emisión del documento temporal hasta la fecha del control de las autoridades en la vía pública, según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación.

Para que los usuarios puedan quedar a resguardo de una situación inesperada, se habilitó una nueva modalidad para consultar la disponibilidad de las chapas metálicas en el sitio web de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA) en el link: www.dnrpa.gov.ar/registros_seccionales/consulta_disponibilidad_chapas,

