Llegaron las lluvias: Juan Ouwerkerk “Con el suelo mojado ahora es otro el panorama”

5 febrero, 2022

Las lluvias se hicieron presentes y ahora el ánimo del productor ha cambiado y renueva las esperanzas que todo se vaya acomodando. Juan Ouwerkerk, presidente de la Cooperativa Alfa dijo: “afortunadamente han llegado las lluvias tan esperadas, con el suelo mojado ahora es otro el panorama. Las tormentas anteriores fueron muy dispares y en general la seca es muy grande, como hace muchos años que no se veía, esta lluvia de 20/30 mm también ha sido dispar. Si bien el daño en la cosecha gruesa ya es grandísimo, pero algún cultivo se va a recuperar y hay algo muy importante también: que el pasto va a volver a crecer y será beneficioso para la hacienda, ya que en este punto también se estaba complicando”.



Hablando de porcentajes de cosecha, Ouwerkerk dijo que “sin ser pesimista, la cosecha gruesa tiene una merma de un 40% con respecto a años normales, incluso con lotes de maíz y girasol que van a ser un fracaso absoluto porque no les llegó el agua en el momento preciso, salvo aquellos cultivos sembrados un poco más tarde o un poco más ralos, que todavía están a tiempo de fructificar, pero hay muchos lotes que ya se han perdido. No nos olvidemos que las altas temperaturas fuera de lo normal en nuestras zonas, terminaron haciendo un daño tremendo en las plantas que estaban ya estresadas por la sequía”.

El augurio de un buen panorama climático es alentador, “por lo que estuvimos viendo llovería en todo el país, hay zonas terriblemente afectadas al punto de no poder dominarse los incendios, y realmente la necesidad de agua se nota en todos lados, los extremos son malos, pero entre la desgracia de la sequía y la inundación, podría decir que el exceso de agua cuando se va hace que rebrote y reflorezca todo, la sequía es desoladora y muy triste de vivir”.

