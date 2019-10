Llegaron las urnas al Correo de Tres Arroyos para las elecciones del 27 (video)

Durante el mediodía de hoy, llegaron a Tres Arroyos las urnas que se utilizarán en las elecciones generales que se desarrollarán el 27 de octubre. El camión que las trajo fue escoltado por personal policial e inmediatamente el personal del Correo las descargó.



En las generales se elegirá Presidente y vicepresidente entre las seis fórmulas que superaron el 1,5% de los votos válidos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebraron en agosto.

Además, también se elegirán 130 bancas en Diputados, mientras que en ocho provincias se seleccionarán a representantes para el Senado.

La Cámara alta debe renovar 24 bancas en las elecciones legislativas de este año. Las provincias de Salta, Río Negro, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Tierra del Fuego, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires elegirán tres senadores nacionales para renovar un tercio del Senado.

Al igual que en las PASO, la participación de los comicios es obligatoria para todos los ciudadanos empadronados, estén o no afiliados a un partido político. Están incluidos los jóvenes a partir de los 16 años hasta los mayores de 75, así como también los extranjeros que estén habilitados para votar.

Quienes no voten ese domingo deberán justificarse ante la Justicia electoral. Asimismo, el hecho de no haber sufragado en las PASO no impide hacerlo en las generales.