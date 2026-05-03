Llegó el día: Humming Airways hace el vuelo inaugural al Aeropuerto Jorge Newbery

3 mayo, 2026 0

Este lunes, a las 10:00 empresa Humming Airways presentará, en la Aeroestación Tres Arroyos, al avión con el que se realizará el vuelo inaugural al Aeroparque Jorge Newbery con lo que se restablecerán el servicio desde Tres Arroyos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las gestiones para que se pueda concretar este importante paso que permitirá ganar en rapidez para llegar a la capital argentina desde nuestra ciudad luego de casi tres décadas desde la última operación, fue realizada desde la Cámara Económica, e impulsada por la Municipalidad, que solicitó además al Concejo Deliberante la aprobación de una ordenanza por la que se deja el cobro de tasas.

Horarios

Los lunes a las 11:00 horas, los aviones, con una capacidad de 19 pasajeros, decolarán desde Aeroparque a la Aeroestación Tres Arroyos y a las 13:05 desde Tres Arroyos hasta Aeroparque, en tanto los miércoles, 16:30 desde Aeroparque a Tres Arroyos y 18:00 horas desde Tres Arroyos a Aeroparque.

Explicaron la ruta que depositará a los pasajeros en el Aeroparque Jorge Newbery, en una terminal privada que permite a su vez, en el regreso a Tres Arroyos, realizar un rápido check in que, a diferencia de otras compañías, permite llegar unos 25 o 30 minutos antes del vuelo.

os aviones serán Fairchild Metroliner 23, turbohélices con capacidad para 19 pasajeros: “es un avión muy usado en el primer mundo para conectar ciudades intermedias, de menos de mil kilómetros de distancia. Es ideal para este tipo de operaciones punto a punto”, explicaron.

La propuesta busca adaptarse tanto a viajes laborales como personales, permitiendo ir y volver en el día o aprovechar el fin de semana.

Precios y sistema de preventa

En una primera etapa, la empresa lanzará un sistema de preventa destinado especialmente a viajeros frecuentes y empresas.

Los valores para quienes accedan a este esquema estarán entre los 110 y 130 dólares por tramo, dependiendo de la cantidad de viajes contratados. Posteriormente, los pasajes adquiridos a través de la página web tendrán un costo estimado de entre 160 y 180 dólares.

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