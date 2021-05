Llegó el día más esperado: mañana la Escuela 5 vuelve a recibir a sus alumnos tras el incendio

La Escuela 5 y la Extensión 2040 de la Secundaria 4 volverán mañana al remozado edificio de Lavalle y Castelli, que sufriera un devastador incendio el 11 de noviembre de 2019. Raquel Gándara, directora de la escuela primaria, aseguró a LU 24 que será un día especial para toda la comunidad educativa, ya que el edificio “quedó impecable, luminoso y prolijo; la semana pasada estuvimos preparando todo, llevando nuestras pertenencias, charlando con la comunidad y las familias, y sabemos que los chicos están especialmente ansiosos, preparando sus mejores zapatillas para volver a casa”.



“El contexto no es el mejor, por la pandemia, pero la idea de volver nos pone a todos muy felices. Mañana simplemente se hará el ingreso de los alumnos, como lo veníamos haciendo en el edificio de Chacabuco, pero no podrán entrar las familias y tampoco habrá acto inaugural. Por suerte, de todos modos, nos permitieron volver sin que ese acto se concrete”, sostuvo la docente.

Gándara describió las mejoras y cambios operados en la refuncionalización edilicia que fue necesaria tras el siniestro. “El cambio más importante fue la división de la galería que da sobre Lavalle; se construyó una pared que divide la primaria de la secundaria. Se reconstruyeron las tres oficinas de primaria, que corresponden a la Dirección, la Secretaría y el Equipo de Orientación Escolar, donde se cambiaron íntegramente las aberturas, se hizo nuevamente el cielorraso, se pusieron pisos cerámicos; se cambiaron aberturas del SUM, se pulieron pisos y se pintó toda la escuela, se realizaron nuevas instalaciones de electricidad y se colocaron tres calderas, una para el SUM, otra para primaria y otra para secundaria”, indicó.

Finalmente, Gándara agradeció el compromiso de la comunidad educativa en el sostén de las actividades en un año en el que, para la Escuela 5, se combinaron dos hechos poco frecuentes, como las consecuencias del incendio y la pandemia. “Nos hemos ido adaptando tanto los adultos como los chicos. Por la pandemia, hay un grupito que mañana no podrá estar, que es una burbuja aislada de primero, y una docente en la misma condición, pero el resto, por las dimensiones de las aulas , podrá tener presencialidad completa todos los días”, finalizó.

