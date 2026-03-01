Llegó el gran día: en pocas horas inicia la 20º Edición del Concurso de Pesca de Echegoyen en Claromecó

1 marzo, 2026 0

Faltan apenas unas horas para que Claromecó viva la 20º edición del Concurso de Pesca del Club Recreativo Echegoyen. Con más de 5.045 inscriptos anticipados, la organización espera superar las 6.000 inscripciones y ya se habla de récord. LU 24 ya está en instalado con su estudio móvil auspiciado por La Perseverancia Seguros, con el equipo de trabajo informando minuto a minuto la previa del evento, con imágenes y videos exclusivos, y la espectacular cobertura aérea gracias al avión promocionado por Lactres, Connecta y Casa Vina.

Alejandro Andersen, presidente de la Subcomisión de Pesca, expresó su satisfacción por el éxito del evento: “Estamos muy contentos, no paró el movimiento de pescadores”. La cancha de pesca se amplió hacia Reta y Orense para garantizar la comodidad de todos los participantes.

Premios y Sorteos

El concurso cuenta con premios atractivos, incluyendo una Toyota Hilux 4×4 al 1º lugar y un Toyota Yaris 0KM al 2º lugar. Además, una Toyota Hilux 4×4 al sorteo entre todos los inscriptos y otro Toyota Yaris al sorteo por pago anticipado.

Por su parte, la Subcomisión de Reyes Magos realizará la 3º edición de la Polla, con un premio de 600 mil pesos para quien acierte la cantidad de inscriptos.

