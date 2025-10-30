Llegó el nuevo tomógrafo al Centro Municipal de Salud

30 octubre, 2025 0

En la mañana de este jueves arribó a la ciudad el transporte que trasladó el nuevo tomógrafo para el Centro Municipal de Salud.

La Municipalidad de Tres Arroyos tiene a su disposición el Tomógrafo Computado Multislice Aquilion Serve 40, un moderno equipo de última generación, que adquirió con valor de 500 millones de pesos, que reforzará la capacidad diagnóstica del sistema público de salud. En estos momentos se está terminando de realizar mejoras en las salas para poder ponerlo en funcionamiento.

Esta gran inversión demuestra una gestión que sigue priorizando y fortaleciendo la salud de Tres Arroyos.

Hace más de un año, ante el aviso de que el tomógrafo existente estaba llegado al límite de su vida útil y de su capacidad operativa, el Municipio inició un proceso de análisis y búsqueda de alternativas. En ese marco, se evaluaron diferentes modelos, llegando finalmente a concretar la compra mediante el sistema de leasing gestionado por la Municipalidad ante Provincia Leasing.

Gracias a esta gestión, además del nuevo tomógrafo, se incorporaron dos digitalizadores: uno destinado al Hospital y otro a la Unidad Sanitaria de Orense, donde también se realizaron trabajos de mejora en la sala de rayos. Este sistema reemplaza el tradicional método de revelado, optimizando tiempos, calidad de imagen y reduciendo el impacto ambiental. Lo que resulta en una mejor prestación de servicios para los vecinos de Tres Arroyos.

El nuevo tomógrafo Aquilion Serve 40, fabricado en Japón, posee tecnología de inteligencia artificial que optimiza el flujo de trabajo y la precisión de los estudios. Permite realizar exploraciones de tórax, abdomen, columna vertebral y estudios cardíacos, tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Además, ofrece un menor consumo energético y una vida útil estimada de entre 15 y 20 años. Recordemos, que el anterior tomógrafo, había sido incorporado en 2010.

“Este avance es fruto del esfuerzo conjunto: la gestión municipal, el compromiso del equipo de salud y de la comunidad. Todos sumando para que nuestros vecinos tengan acceso a un diagnóstico de calidad, con tecnología moderna y segura”, destacaron desde la Secretaría de Salud.

El Municipio reafirma así su compromiso con la salud pública, apostando al trabajo en equipo, la planificación y la inversión responsable, siempre con el objetivo de brindar mejores servicios a todos los vecinos.

Volver