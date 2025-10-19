Llegó el triunfazo de Gonzalo Belio Fauret en el Moto Club

19 octubre, 2025 0

En el Autódromo Segundo Taraborelli del Moto Club Tres Arroyos se realizó la séptima fecha de las categorías del Automovilismo Regional donde el piloto de nuestra ciudad Gonzalo Belio Fauret ganó de punta a punta la competencia final de Minicross, la victoria más esperada después de estar cerca muchas veces, esta vez con un auto muy bien equilibrado, escoltado por Matías Pereyra que también hizo una gran final, pasando algunos autos con buenas maniobras en una de las finales mas entretenidas de la jornada.

En la categoría Mar y Sierras A el tandilense Matías Álvarez que cuenta con la motorización de Fabian Acuña se llevó la victoria y le alcanzó para ser el campeón 2025 de la categoría donde fue imbatible, de siete carreras ganó en seis y es el monarca de la categoría mayor.

En TC del 40 el piloto de Oriente Guillermo Ruppell ganó la primer final y Alfredo Pérez de General Lamadrid ganó la segunda final.

En Mar y Sierras B el juarense Fabrizio Girado se llevó la final, escoltado muy de cerca por Leonel Reynosa y de Federico Pedone que hizo la mejor carrera desde que está en esta categoría.

También corrieron los Citroën 3 CV como parte de la programación, donde ganó la primer final Tomas Albero y la segunda Oscar Maurel ambos de Pigüé.

Las principales clasificaciones en las respectivas finales fueron las siguientes:

Minicross

1 Gonzalo Belio Fauret

2 Matías Pereyra

3 Agustín Delgado

4 Juan Cruz Baracco

5 Ramiro Bustos

Mar y Sierras A

1 Matías Álvarez

2 Diego González

3 Matías Baños

4 Federico Álvarez

5 Ignacio Furch

Mar y Sierras B

1 Fabrizio Girado

2 Leonel Reynosa

3 Federico Pedone

4 Matías Campos

5 Eugenio de Hormaechea

TC del 40 Primera Final

1 Guillermo Ruppell

2 Pedro Macerata

3 Alfredo Pérez

4 Ariel Irigoyen

5 Gustavo Rasquin

Segunda Final

1 Alfredo Pérez

2 Ezequiel Vietes

3 Manuel Roumec

4 Guillermo Ruppell

5 Pedro Macerata

Citroën 3 CV

Primera Final

1 Tomas Albero

2 Oscar Maurel

3 Juan Gardes

Segunda Final

1 Oscar Maurel

2 Tomas Albero

3 Agustín Albero

