Llevará sus recetas ganadoras: Araceli Menna convocada para trabajar en Noruega

31 mayo, 2024

Araceli Menna, conocida por haber sido ganadora en un concurso nacional de pastelería, presentando unas medias lunas que le permitieron llevarse el mejor puesto, ahora enfrenta otro desafío al ser convocada para trabajar en Noruega: “todo surgió en un viaje que realicé a España el año pasado, donde hice algunos contactos, y uno de ellos, de Noruega, me llamó y me ofreció viajar con mis recetas y no lo dudé, mi intención es ir con mis medias lunas por todo Europa, todo suma, una gran experiencia”.

El llamado se debió a una oferta laboral para trabajar de manera permanente en un hotel, “esto me cayó del cielo, llevaré mis elaboraciones, y además me han llamado para ser jurado en el Costa Salguero este año, todo es maravilloso”.

Araceli contó sobre sus inicios, su aprendizaje y el perfeccionamiento permanente que hace en su área. La próxima semana estará viajando hacia su próximo destino laboral, profesional y de enriquecimiento personal.

Volver