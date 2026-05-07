Lluvia: cayeron 88 mm en Tres Arroyos
El registro de precipitaciones en Tres Arroyos acumuló 88 milímetros, hasta las 8:00 de este jueves, según datos de la Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares.
El acumulado, según los mismos valores, indica 430 mm.
Valores
Tres Arroyos: 88 mm. Acumulado 430 mm.
Barrow: 85 mm. Acumulado 367 mm.
Cascallares: 60 mm. Acumulado 387,5 mm.
San Francisco de Bellocq: 82mm. Acumulado 542 mm.
Orense: 84 mm. Acumulado 501 mm.
Copetonas: 57 mm. Acumulado 381 mm.
Oriente: 55 mm. Acumulado 348 mm.
Adolfo Gonzales Chaves: 53 mm. Acumulado 470 mm.
De La Garma: 63 mm. Acumulado 448 mm.
San Cayetano: 85 mm. Acumulado 394 mm.
El Carretero: 85 mm. Acumulado 474 mm.
Coronel Pringles: 38 mm. Acumulado 388 mm.