Lluvia: cayeron 88 mm en Tres Arroyos

7 mayo, 2026 0

El registro de precipitaciones en Tres Arroyos acumuló 88 milímetros, hasta las 8:00 de este jueves, según datos de la Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares.

El acumulado, según los mismos valores, indica 430 mm.

Valores

Tres Arroyos: 88 mm. Acumulado 430 mm.

Barrow: 85 mm. Acumulado 367 mm.

Cascallares: 60 mm. Acumulado 387,5 mm.

San Francisco de Bellocq: 82mm. Acumulado 542 mm.

Orense: 84 mm. Acumulado 501 mm.

Copetonas: 57 mm. Acumulado 381 mm.

Oriente: 55 mm. Acumulado 348 mm.

Adolfo Gonzales Chaves: 53 mm. Acumulado 470 mm.

De La Garma: 63 mm. Acumulado 448 mm.

San Cayetano: 85 mm. Acumulado 394 mm.

El Carretero: 85 mm. Acumulado 474 mm.

Coronel Pringles: 38 mm. Acumulado 388 mm.

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