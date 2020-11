Lluvia de promociones y estafas telefónicas: qué es y cómo funciona el Registro No llame

El “Registro no llame” es una opción válida para evitar la proliferación de comunicaciones, a teléfonos celulares y fijos, vinculadas a promociones y ventas de todo tipo. Según indicó Lucrecia Damiani, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la posibilidad de inscribir la línea telefónica para no recibir este tipo de llamadas está vigente desde hace varios años y se puede acceder mediante un trámite gratuito en la página web nollame.aaip.gob.ar

“En este momento no tenemos consultas por este tema, pero cuando se permitió la portabilidad de celular hubo muchas. Hoy las empresas compiten por la atención del consumidor de manera telefónica, hay líneas rotativas, y además está esto de las estafas telefónicas, por lo que es importante tener en cuenta que ni ANSES ni los bancos se manejan pidiendo información por teléfono”, indicó.

Por otra parte, advirtió que en estos tiempos son más frecuentes los reclamos y denuncias por compras online en sitios que no son seguros, y por demoras en la recepción de los productos adquiridos. “Comprar por redes sociales y sin tener comprobantes como una factura, que son fundamentales para iniciar cualquier tipo de reclamo, no es seguro. Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía…Hay que tener en cuenta que el lugar que provee lo que vamos a comprar emita factura, tenga una inscripción en AFIP y un domicilio legal donde notificar. Mientras tanto, y en virtud del gran incremento en la venta online, también recibimos reclamos por demoras en la recepción de los pedidos”, comentó.

