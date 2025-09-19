Lluvia en Tres Arroyos: cayeron 30 milímetros promedio en la zona

19 septiembre, 2025 0

La ingeniera Verónica Tumini, desde El Agropecuario, informó sobre los registros de lluvia de las últimas horas, con un promedio de unos 30 milímetros en la zona de influencia, los que precipitaron en la madrugada del viernes.

Los pronósticos dicen que siguen las lluvias, y en nuestro distrito es como medio a pedido a pesar de algunas zonas centro de la cuenca de Salado que están inundados y con lotes de fina que no se pudieron sembrar; nosotros estamos con los cultivos de fina en pleno macollaje y dentro de poco comenzará la siembra de los de gruesa, por lo que todo lo que cae se guarda, y también para lo que es ganadería y pasturas, con muy buenas expectativas respecto al clima, lo que levanta el ánimo cuando uno ve que los cultivos están buenos, lo que anima a seguir adelante sin dejar de lado los controles de malezas, el monitoreo, las enfermedades”.

Sobre el contexto económico, Tumini dijo que “vivimos en Argentina, hay que estar en alerta, pero hay que seguir adelante, acá no podemos parar, a pesar de lo que es la economía local y la del mundo”.

