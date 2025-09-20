Lluvia: sin mayores problemas, cayeron 22 milímetros en Tres Arroyos

20 septiembre, 2025 0

Se cumplen los pronósticos de lluvia para Tres Arroyos en el marco de la alerta naranja determinada por el Servicio Meteorológico Nacional.

La mayor intensidad se dio pasado el mediodía, y si bien anteriormente se habían registrado chaparrones aislados en la ciudad cabecera, el incremento se dio a partir de las tres de la tarde aproximadamente.

En dos horas, se acumularon 22.2 milímetros de acuerdo a datos propios. Se recuerda que debe prestarse atención ante la posibilidad de fuertes vientos.

Desde el cuartel de bomberos informaron que no tuvieron intervención alguna, producto de la lluvia.

En la zona costera, concretamente en Claromecó, fuentes seguras dieron a conocer que comenzó a llover sobre las cuatro de la tarde, con precipitaciones normales, y sin viento.

