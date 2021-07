Lo anticipó su padre, Pablo: el arquero de la Selección Agustín Marchesín llega hoy a San Cayetano

11 julio, 2021 Leido: 1231

Agustín Marchesín, ex Huracán de Tres Arroyos y arquero integrante de la Selección Argentina campeona de la Copa América, llegará esta noche a su San Cayetano natal según anticipó a LU 24 su padre, el doctor Pablo Marchesín. “Anoche tuvimos una videollamada con él desde el vestuario, algo emocionante, y también nos comunicamos con él cuando llegó hoy a Ezeiza. Hoy yo estoy de guardia en Las Flores, y gracias a mis compañeros, otra persona me va a reemplazar y voy a buscarlo para llegar, seguramente esta noche, a San Cayetano”, anticipó el médico.

“Agustín se inició en la faz profesional en Huracán de Tres Arroyos, salió campeón con ese club y también con otros en los que anduvo, y siempre tiene ahí una estrellita que lo guía, pero haber tenido esta satisfacción de romper la racha de 28 años sin ganar, y darle esa satisfacción al pueblo argentino y a Lionel Messi, es sin duda una emoción muy grande, algo impagable. Desde nuestra parte, tratamos siempre de apuntalarlo, porque todas las personas, aun en la cima, ambicionan algo más. Y cuando las cosas no estaban fáciles, el consejo de un padre fue siempre que el fútbol es así, y que estar considerado entre los tres mejores arqueros de la Argentina, es lo más grande”, aseguró el doctor Marchesín.



El actual arquero del Porto, en Portugal, partirá de vacaciones el viernes próximo, tras su estadía en San Cayetano, y el 26 ya se incorporará nuevamente a su club.

Volver