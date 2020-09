“Lo hice por todos” dijo unos de los argentinos voluntarios, en la prueba de la vacuna contra el coronavirus

9 septiembre, 2020 Leido: 12

Fernando Trinchero es voluntario en nuestro país en la prueba de una de las vacunas en marcha contra el coronavirus. Con lazos que lo unen a nuestra comunidad, aseguró a LU 24 “lo hice por todos”.

Indicó que el Hospital Militar Central fue quien comenzó la vacunación con las dosis desarrolladas que están siendo testeadas además de nuestro país en Brasil, Estados Unidos y Alemania.

“Me anoté como voluntario. Después recibí el llamado y combinamos con la gente de la organización de la vacuna, para hacer la prueba. Mi pareja también los hizo, pero no fue seleccionada. Acá sí lo fueron 4500 personas. No sabemos en qué se basaban. Cuando llegas al Hospital Militar Central, parece que llegas al Pentágono, mucho gendarme y te van acompañando hasta llegar al último paso. La primera vez me demoré 3 horas y media por la charla previa que te da una investigadora y preguntas lo que queres. Aclaro que no tuve coronavirus”, detalló.

Fernando anticipó que los resultados serán los que vaya publicando el laboratorio, “tengo la primera dosis del mes pasado y la semana que viene tendré la segunda. No tuve ningún síntoma. Te dan un dispositivo para llenar todos los viernes si tuviste síntomas o no. Si tenés, te llaman y te hace un seguimiento un médico. Todo está muy organizado. Hago vida normal, también para probar que la vacuna funcione contra el virus”, sostuvo.

En relación a los motivos que lo llevaron a anotarse como voluntario sostuvo: “Lo hice por todos. Creo que los que nos anotamos, no sabemos a lo que nos exponemos y habiendo tantas pérdidas y sentado en casa criticando o pensando en que hacer, tal vez sea parte de la solución”, fundamentó.

