Lo maravilloso del buceo recreativo para Alfredo Gómez

El empresario Alfredo Gómez, informó a LU 24 como es su relación con el buceo recreativo y como nació su pasión. “Mi buceo arranco hace 6 años, lo descubrí a través de una escuela de buceo en Bahia Blanca. Ahí tome contacto con la actividad pero realmente lo descubrí en el mar de Mar del Plata, porque tiene corrientes fuertes, baja visibilidad y mucho oleaje” dijo.

Además, agregó que “a partir del primer buceo salgo completamente fascinado, un nuevo mundo nació en mí. Las aguas del sur de Argentina, Puerto Madryn precisamente, son cristalinas y muy propicias. Esa ciudad nos ofrece una variedad de barcos hundidos, que se pueden incluso penetrar dentro de los cascos y las maquinas”.

“El hábitat en el mar es increíble, hay peces e invertebrados asombrosos. No voy a dejar de mencionarte el buceo con lobos, realmente te vuelta la cabeza. Es un buceo cortito, de no más de 6 metros donde ellos se te acercan. Tuve la suerte de tener contacto con ballenas a 10 metros de donde estábamos nosotros, no me lo olvido más” mencionó.

Gómez recomienda que lo mejor sea que cada practicante de buceo tenga su propio equipo pero asegura que no es algo determinante para poder ejercer la actividad, sino que muchos lugares turísticos alquilan los materiales a muy bajos costos permitiéndoles a las personas tener la posibilidad de practicar.

En cuanto al trabajo formal de los buzos profesionales destacó: “Tener un trabajo de buzo técnico se caracteriza por tener otros tipos de equipos y otro entrenamiento” en cambio “nosotros hacemos buceo recreativo, no es un deporte extremo y se hace a baja profundidad, aunque hay tener una buena condición física y psicología porque se está debajo de una determinada profundidad”.

“En Bahia Blanca hay 4 o 5 escuelas de buceo muy buenas, y sino tenés Mar del Plata. El curso de mi certificadora, es el estrella 1 que es el básico de cuatro meses pero sigue hasta la estrella 3. Es una sensación única cuando estas a más de 18 metros. Es como una caída libre, como si estuvieras volando” concluyó.

