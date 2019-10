Lo multaron en Dunamar por estacionar sobre césped recién sembrado: “Me persiguieron como un delincuente”

José Antonio Fernández se comunicó con LU 24 para hacer un descargo por una multa que le realizaron este martes en Dunamar, luego de haber estacionado su motorhome en un lugar en donde se había sembrado recientemente pasto. “Me persiguieron como un delincuente por orden del delegado”, expresó.



A continuación la carta que escribió:

Hola mi nombre es José Antonio Fernández, soy de Olavarría mi DNI es 22143002. Hoy a la mañana en mi motorhome recibí una multa bien hecha porque pare en la bajada del puente a la derecha de Dunamar, adonde siempre paro ahí y hace meses no venía, de noche pare ahí y no se ve mucho, no vi que habían sembrado césped (cosa que lo veo como un gasto innecesario) más allá de eso lo que me llamó la atención es que primero me hicieron la multa, después apareció otra camioneta más, y otra más y encima la policía de la provincia BS AS, que me habló con mucho respeto, la verdad cuando me perseguía la 4 cuarta camioneta sobre Dunamar me les pare y les dije que está bien que me hagan la multa pero no soy un delincuente y no andamos con mi señora tirando mugre y haciendo roturas, en nuestra ciudad somos personas de bien, en la cuarta camioneta y el que me hizo la multa me hablaron del delegado, y me dijeron menos mal que no vino el, y ahí viene mi pregunta, a quien se comió el delegado? O hace su trabajo con impunidad? Que le tienen miedo? Y que más me iban hacer? Matarme? Llevarme preso? Las camionetas me persiguieron como un delincuente, por orden del delegado, la verdad muy mal su trabajo y que sepa de mi parte que soy un ciudadano de bien y no precisa ejercer ese poder xq con la multa ya estaba, hay gente que se cree dueña de un lugar y trabaja con total impunidad, la gente de acá es excelente y hace años que venimos, tengo carnet profesional año a año rindo, ahora encima tenemos que ir a Tres Arroyos día hábil xq acá no tienen nada para hacer descargo o pagar acá, muchas gracias por todo, es la única forma de decir lo que nos hicieron sentir.( LO QUE NUNCA ENTENDI EL CESPED AHI?, SI VAS AL CASO POR MAS QUE YO DE NOCHE NI LO VI Y LO PISE, AL CESPED NI CAMINANDO LO PODES PISAR, NO ENTENDI ESE GASTO AHI ) autos en contramano hay todo el día, pero parece ser que se la agarraron conmigo.

