Lo que hay que saber sobre el vino en lata: precios, marcas y sabor

30 diciembre, 2019 Leido: 0

El vino en lata ya es una realidad en la Argentina, y según el presidente de la Asociación Argentina de Sommeliers, Matías Prezioso, indicó que en los últimos meses ya empezaron a aparecer algunas etiquetas como Santa Julia, Bianchi New Age o Finca Las Moras.

“No beneficia puntualmente al vino, las latas tienen una fecha de vencimiento del orden de los 12 meses por lo que naturalmente está más limitado el vino que se pone dentro, por eso se verán mayoritariamente blancos, rosados, dulces, que son vinos para consumo pronto. Quizá está pensado para gente que no toma vino, o momentos de consumo informales o más relajados, habida cuenta que estamos en un momento de caída de consumo en favor de cervezas y bebidas aperitivas, aguas saborizadas y otras bebidas no necesariamente alcohólicas”, describió.

“En precios, la referencia que tengo está en el orden de los 130 pesos. Para la Argentina, el llamado insumo seco –botella, corcho, etiqueta- es un problema porque generalmente son insumos dolarizados o directamente importados, por eso se vuelve el vino poco competitivo para empresas chicas. La lata está saliendo por medio de empresas grandes, porque se compra en volúmenes grandes para que dé cierta competitividad. Ojalá se extienda un poco más; como estos vinos no son de alta calidad, uno puede esperar que alcancen precios más competitivos”, consideró.

Finalmente, destacó que en principio el envasado en lata “no alteraría el sabor, no he tenido la oportunidad de compararlos pero básicamente el único limitante es el tiempo. Desde ya que una botella de vidrio será mejor; y pasa lo mismo con el corcho, el de alcornoque es muy bueno pero en los últimos años aparecieron otros cierres como la tapa a rosca y los corchos no naturales y si bien generaron resistencia al principio, se usan mucho. Por eso para un vino de alta gama quizá se puede pensar en el corcho natural, pero en uno de consumo joven quizá no es necesario y los nuevos cierres se imponen”.

Volver