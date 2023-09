Lo recaudado en el remate del juego de té de “Yiya” Murano irá a un refugio de perros

8 septiembre, 2023

En las últimas horas se conoció la noticia que se remata el juego de té con el que “la envenenadora de Monserrat”, tal como se la conoció a “Yiya” Murano con el que según el fallo de la justicia en su momento, envenenó a sus amigas.

Para conocer los pormenores de la venta del juego de té, LU 24 entrevistó al hijo de “Yiya”, Martín Murano quien contó que “cuando me casé no me quise llevar el juego de té, y se lo regalé a la mamá de una amiga mía. Esta señora falleció y mi amiga me llama después de mu cho tiempo y me dice “tengo algo tuyo y te lo mando a tu casa” y me manda una caja y cuando lo abro era el juego, yo no quería saber nada”.

“Estábamos armando un canal de YouTube con un amigo mío, Maxi Texeira y le comenté que lo iba a tirar y me propuso rematarlo, yo no quería, pero me dijo que “por los anteojos de Barreda pagaron 20 mil dólares, y decidimos hacerlo para un refugio de perros en Mar del Plata, de una señora muy humilde que está manteniendo 50 perros y muchos gatitos, y llevamos 10 mil dólares ya recaudados, es un camión de alimentos”, explicó y dijo que para ofertar en el remate, hay que comunicarse con el mail [email protected].

Sobre las víctimas de “Yiya” y si tuvo algún tipo de animosidad hacia él, luego de conocerse la culpabilidad, Martín dijo que “eran tres mujeres muy mayores que no tenían familia, y yo nunca tuve relación con Yiya Murano para mí no es mi madre si bien biológicamente lo es, y mi libro “Mi madre, Yiya Murano” habla en contra de ella y siempre hable en contra de ella, entonces sería hasta ridículo que alguien tuviese animosidad contra mí”.

“Una vez una entrevistadora me dijo “estas haciendo dinero con una desgracia” y yo le dije que no, que estaba totalmente equivocada: hice dinero por escribir el libro, porque los libros no se escriben solos; yo no cobro por ser el hijo de Yiya Murano o por vender algo de Yiya Murano: yo cobro por mi trabajo: y modestamente mi trabajo es ser actor, director, productor de radio; fui gerente de Radio El Mundo hasta hace poco; entre los libros que escribí está “Mi madre, Yiya Murano”, dijo y manifestó que “dentro de poco voy a estar por Tres Arroyos, porque es una ciudad que me gusta mucho y cuando vuelva de hacer una miniserie en el exterior estoy buscando en que ciudad voy a vivir porque Buenos Aires no me gusta”.

Dijo que tuvo que vender su moto, porque tuvo “siete ACV y la única secuela que tengo es que no tengo visión periférica en el ojo derecho así que a Tres Arroyos voy a ir en auto”.

