Lobos: Huracán semifinalista del Provincial de Clubes Campeones de Bochas

16 mayo, 2026 31

Con un gran triunfo del Club Atlético Huracán en el Provincial de Clubes Campeones de bochas que se disputa en Lobos, el conjunto tresarroyense se clasificó a semilinales tras quedarse con el duelo de “Huracanes” al vencer por 15-7 a Huracán de Adrogué.

Ahora, el representante de la Asociación Tresarroyense tendrá un desafío de alto nivel: enfrentará al vigente campeón provincial, Viejo Pedro, este domingo desde las 9:00 en busca de un lugar en la gran final.

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