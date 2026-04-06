Loma Negra, nuevamente bajo capitales argentinos

6 abril, 2026 0

La mayor cementera argentina, Loma Negra, volvió a manos locales luego de dos décadas bajo capitales brasileños. Tras una reestructuración judicial, su nuevo principal accionista será Lactem LLC (38,7%), liderada por Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía.

Tras la concreción del traspaso accionario, Mindlin afirmó: “Tras muchos años de estrés financiero que incluyó un complejo proceso legal de reestructuración judicial, hoy la compañía cuenta con una estructura de capital sólida que le permitirá enfocarse en el crecimiento. Este proceso marca un punto de inflexión para InterCement y le permite encarar una nueva etapa con una visión de crecimiento de largo plazo”.

En este marco, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital de USD 110 millones “para consolidar la solidez financiera de la compañía, acelerar los planes de mantenimiento e inversión, y mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de atención al mercado”.

Junto con el nombramiento del nuevo directorio, Marcelo Mindlin asume como presidente de InterCement y de Loma Negra, mientras que Sergio Faifman fue ratificado como CEO de ambas compañías, dando continuidad a la gestión.

Entre los nuevos accionistas también se encuentran Redwood Capital Management (26,7%) y Moneda Patria Investments (24%).

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