López Di Fondi atribuyó causas políticas al rechazo opositor de las cuentas y aseguró que los números mejoran

9 abril, 2023

El secretario de Hacienda municipal, Federico López Di Fondi, hizo un análisis hoy en torno a la aprobación, por parte del Tribunal de Cuentas, de la Rendición de Cuentas del ejercicio municipal 2021, que había sido rechazada por la oposición en el Concejo. Advirtió que el déficit del último ejercicio “es la mitad en términos reales” del que contenía la rendición desaprobada por los bloques de Juntos y Todos, y volvió a considerar que a raíz de que esas bancadas “no convalidan aumentos de tasas acordes a la inflación”, la Administración Central se ve obligada a hacer más transferencias de fondos al Centro Municipal de Salud para no desfinanciarlo.

López Di Fondi remarcó que en el Legislativo el debate es de orden político, mientras que los equipos técnicos -de abogados y contadores- del Tribunal de Cuentas revisan que todo se ajuste a los procesos legales y administrativos que prevé la Ley Orgánica de las Municipalidades. “Y como viene sucediendo desde que estoy en funciones -ya he transitado unas siete Rendiciones de Cuentas- ese aspecto técnico y legal, que es muy importante, ha sido aprobado una vez más”, destacó.

“Los números municipales mejoran”

Uno de los ejes de debate de la Rendición de Cuentas suele ser el déficit, que en el caso analizado -el 2021- llegaba a los 188 millones de pesos, alrededor de un 3%. En este sentido, el funcionario aclaró que “la mitad de ese año había sido atravesado por la pandemia; y ese déficit se explica en las mayores transferencias de fondos al Centro Municipal de Salud, que se destinaron a la atención sanitaria”. Para el ejercicio que se abordará ahora en el Legislativo, correspondiente al año 2022, el déficit “es de un poco más de 200 millones, lo que nos lleva a observar que, con el doble de Presupuesto y una inflación del 100%, en términos reales es de la mitad del de 2021, y se explica en un 100% por las mayores transferencias al Centro Municipal de Salud, que se mantiene con coparticipación y con la tasa, que está retrasada justamente porque la oposición no convalida aumentos que vayan en línea con la inflación. A pesar de eso, ya fuera del contexto de pandemia, los números municipales mejoran”, consideró López Di Fondi.

Un plus

Finalmente, el secretario de Hacienda consideró que tanto para él como para su equipo, “que da lo máximo para que la Rendición de Cuentas sea aprobada por el Concejo”, el rechazo por parte de la oposición “es un plus, pero no un factor determinante. Está claro al menos en lo que viene sucediendo. Por eso prefiero quedarme con que el déficit, que es algo que tanto se critica, se está alimentando por el hecho de que la misma oposición que lo rechaza, no vota el incremento de tasas acompañando la inflación”.

Y recordó que en poco tiempo más un auditor externo analizará el cumplimiento, por parte de los municipios, de la normativa vinculada a la transparencia de sus cuentas. “Habitualmente estamos entre los primeros que cumplimos con todo en este aspecto, así que eso también es un plus”, concluyó.

