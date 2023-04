López Di Fondi: “concretamente se termina votando lo político y no lo técnico”

25 abril, 2023

A solicitud de una reunión extraordinaria de la Comisión de Hacienda, el secretario municipal del área, licenciado Federico López Di Fondi se presentó esta mañana para dialogar sobre la rendición de cuentas 2022, al respecto dijo: “como resumen puedo decir que el encuentro fue cordial y ameno donde cada espacio político expone su manera de ver las cosas y concretamente se termina votando más lo político que lo técnico, ya que lo técnico lo analiza el Tribunal de cuentas y no hemos tenido objeciones en la gestión.

Mi idea fue explicar el contexto en el cual se desarrolló el gasto, en el 2022 se planteó una inflación del 35%, es un valor que se toma alrededor de octubre, la realidad es que llegó al 95% y eso produce desfasajes económicos y en ese contexto deberíamos ver los números. Cuanto mayor índice de inflación más complejo es, lo estimado a lo real te desborda, las tasas siempre están por debajo de la inflación y te limita el gasto y los ingresos, y la inflación pega de lleno en todos los gastos.

El Concejo Deliberante y la parte opositora critica el déficit y uno de los principales causantes es el atraso de las tasas, y seguramente seguirá así y será más complicado aún, sostienen que hay que mejorar el indicie de cobrabilidad, pero no hay magia, hacemos gestión de cobranza y evaluamos cada caso en particular, es muy complejo, aunque comparados con otros municipios la cobrabilidad en general es buena, el argumento de la baja cobrabilidad ya no corre más. Considero que hay que dar un tratamiento adecuado que sume en beneficio de todos”.

Volver