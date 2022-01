López Di Fondi destacó la posibilidad de revisar el aumento de tasas en agosto

6 enero, 2022 Leido: 75

El secretario de Hacienda municipal, Federico López Di Fondi, repasó algunos aspectos del tratamiento del Presupuesto 2022 -de 4700 millones en total- y que no exento de polémica, terminó por aprobarse el pasado martes 4 de enero. Advirtió que habrá demoras con la emisión de boletas para las tasas municipales, porque será recién la Asamblea de Mayores Contribuyentes -la semana próxima- la que refrendará los incrementos. “El 19 será el primer vencimiento y el 21 el segundo, eso es lo que en definitiva verá el vecino. Y nosotros correremos para cargar todo lo relacionado con el Presupuesto, pero son temas solucionables”, indicó.

También destacó la puesta en marcha de un nuevo plan de regularización de deudas, que por pago contado tendrá un descuento del 70% sobre intereses, y en otros aspectos será similar a los anteriores. Y anunció la disposición, que se suma a las bonificaciones por cumplimiento y pago anticipado, de un descuento extra del 10% a los contribuyentes que, además de cumplir en tiempo y forma con el pago de tasas, se avengan a recibir las boletas por vía digital, ahorrando al Municipio los costos de emisión y distribución.

El aumento de tasas

Respecto a lo que finalmente acompañó el Concejo respecto de las tasas, alentó a “no perder de vista que al menos lo que dice el INDEC en términos de inflación, para que los servicios no se vean disminuidos con el paso de los años. En este aspecto, si bien este aumento votado no creo que contemple la inflación, contiene una cláusula de revisión por la cual podremos trabajar en agosto, y quizá nos encontremos con la sorpresa de que no es necesario ajustar. A esto lo veo con buenos ojos”.

Sueldos

Finalmente, señaló que se pudo cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios municipales, horas extras y aguinaldos.

Volver