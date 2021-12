López Di Fondi en el Concejo: “las puertas están abiertas para escuchar contrapropuestas”

El secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi, y el director de Políticas Tributarias, Ariel Sánchez ampliaron información sobre el proyecto de Presupuesto 2022 a los concejales, en el Salón Blanco municipal.

Tras el encuentro, el funcionario a cargo de la elaboración del cálculo dialogó con LU 24, y volvió sobre conceptos similares a los que ya había vertido en la entrevista en la que dio a conocer los números principales para el ejercicio 2022. “Lamentablemente va a haber un déficit, que habrá que cubrir el año que viene, porque las tasas se aumentaron el 27% y la inflación superó el 50. Lo que traté de explicar es que lo que pasó este año, con lo que se votó en vista de que se sabía que estaba la pandemia y que la inflación iba a ser alta, si se hace sistemáticamente el servicio que recibe el vecino se va a ver deteriorado. El Municipio no tuvo los recursos suficientes para hacer frente a la pandemia y a la atención en el Hospital y los servicios que tiene que dar, por eso queda una cuenta a pagar para el año que viene. Si se persiste en esto año tras año, va a haber un desequilibrio financiero: porque si bien este año quedó claro que las finanzas municipales son robustas, porque no se dejó un sueldo sin pagar ni un proveedor colgado, lo cierto es que si esto se repite año tras año, va a haber problemas”, determinó.

“Hablamos sobre el aumento de tasas, sobre la necesidad de subir la cobrabilidad, y fue un lindo encuentro en el que pudimos explicar y contestar todas las inquietudes. Lo que quedamos es que lo elevado es un proyecto en base a los números que se vienen dando, pero las puertas están abiertas a escuchar contrapropuestas”, aseguró López Di Fondi.

El funcionario advirtió que “cuando hablamos del aumento de tasas, estamos haciendo referencia al 25% de los ingresos de la Municipalidad. Influye, pero el mayor determinante siempre es la inflación; si se dispara, no hay número que cierre. Para el año que viene, Nación estima un 33,5%, que es una bajada importante. Esperemos que se dé”.

