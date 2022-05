López Di Fondi, esperanzado en que la oposición apruebe la Rendición de Cuentas

La Comisión de Hacienda del Concejo recibió hoy a Federico López Di Fondi, para contextualizar -según indicó el propio funcionario- el análisis de la Rendición de Cuentas y los alcances del déficit de 188 millones de pesos en la administración comunal. Y sobre el final del encuentro, se mostró esperanzado en que esta vez, el tratamiento legislativo de las cuentas municipales sea favorable al oficialismo.

“Recordemos que el año pasado, 2021, que ya parece lejano, arrancamos con la pandemia fuerte, el Hospital atendiendo en su máxima capacidad, y de allí parte principalmente el déficit, de haberle transferido al Hospital 358 millones de pesos más de lo presupuestado, y la conclusión a la que se llega es que si no se hubieran transferido estos recursos el resultado hubiera sido otro, pero era una situación que era indispensable atender”, admitió el secretario de Hacienda.

También se analizó el contexto inflacionario, y su impacto sobre todo en salarios. “Cuando se armó el Presupuesto la Provincia nos hablaba de un 32% de inflación, que terminó siendo un 52%, lo que sin duda produjo desfasajes. Para los salarios se habían previsto tres aumentos del 9%, que compuestos daban un 29 a 30%, y terminamos dando un aumento del 52% en el año para acompañar de alguna manera, si bien vienen retrasados, a la inflación. Hay que ver qué pasa en adelante, porque este déficit queda para pagar este año”, explicó.

Respecto del comportamiento que podría asumir la oposición en torno al tratamiento de la Rendición de Cuentas, López Di Fondi admitió que “estadísticamente suelen rechazarla, no obstante, el Tribunal de Cuentas, que es un grupo de contadores y abogados especializados en finanzas municipales, ha aprobado cada una de las Rendiciones de Cuentas que el Concejo no aprobó, entiendo que porque analizan los aspectos técnicos, mientras que el Legislativo aborda más lo político. A pesar de todo esto, tengo mis esperanzas en que quizá este año sea distinto”.

Recaudación

“Si bien han pedido información sobre distintos puntos, como la Fiesta del Trigo -que fue virtual y en la que no se gastaron más que unos 100.000 pesos- entiendo que lo más relevante ha sido el impacto de la pandemia. Porque afectó a nivel local, nacional, mundial”, consideró. Tanto que, de acuerdo a lo que explicó en la reunión, tuvo impacto en la recaudación municipal. “Hubo un porcentaje de gente que pagaba las tasas antes de la pandemia, y después de la reactivación no lo volvió a hacer, teniendo la capacidad y la costumbre de pago. Lo detectamos y estamos trabajando en eso, al tiempo que seguimos avanzando en los juicios a gente que lleva muchos años sin pagar y por sumas importantes. Pero el nivel de cobrabilidad sigue en el promedio histórico, está de acuerdo a lo presupuestado. El tema es si alcanzará a cubrir la inflación del año, por eso el Concejo dejó la puerta abierta para re conversar el aumento de tasas en agosto, que ojalá no sea necesario”.

Finalmente, ponderó el apoyo del Concejo a la toma de un crédito del Banco Provincia, por 235 millones de pesos y con una tasa del 35%. “Es muy positivo, ganamos todos los vecinos con este acompañamiento del Concejo, porque además se va a poder comprar un topador que es una máquina muy costosa y que va a redundar en mejores servicios y obras”, concluyó.

