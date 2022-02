López Di Fondi estima un año para ordenamientos y agradece la participación ciudadana

La coparticipación, el presupuesto y la recuperación económica son temas que ocupan y preocupan al área de Hacienda municipal, luego de un largo tiempo de sobresaltos sanitarios y déficit económico en la población. En tal sentido, Federico López Di Fondi, Secretario de la cartera de hacienda, dijo “con respecto al presupuesto, nosotros ya pagamos la primer parte de la masa salarial, se lanzó la primer tanda de boletas de las tasas de enero y se hará lo propio en febrero”.

Con una inflación importante que a veces no se vio reflejada salarialmente, el funcionario dijo: “venimos de unos años complicados por la pandemia, donde hubo que hacer frente a cuestiones sanitarias ni siquiera previstas, y que desequilibraron en algo el presupuesto, pero somos optimistas que si este año se mantiene dentro de lo controlable de la pandemia, podremos ordenarnos y revertir los números. Tenemos una realidad con la pérdida del poder adquisitivo, es notable y lo vemos todos en nuestras casas, y somos conscientes que la mayoría de los contribuyentes dependen de un sueldo, eso no hay que perderlo de vista porque impacta, por eso valoramos el compromiso ciudadano. Este año lanzamos descuentos para quienes se adhieran a la boleta virtual, lo que de a poco la gente va asumiendo la rapidez y menor pérdida de tiempo comparando con la presencialidad”

La cobrabilidad no se ha resentido, y los vecinos cumplen como siempre, “con respecto al porcentaje de cobrabilidad, estamos dentro de los parámetros de años anteriores, lo que observamos es que debido a que las tasas del año pasado y éste fueron aumentadas con un porcentaje por debajo de la inflación, esto se está notando en el presupuesto. Destacamos el compromiso del vecino que a pesar de la pandemia, la situación económica y otros factores, siempre nos acompaña con su cumplimiento, además en consecuencia nosotros ofrecemos interesantes descuentos por pago anual o alternativas de pago para quienes se encuentren atrasados”, sostuvo Di Fondi, quién agregó finalmente, respecto de la coparticipación, “hay un número que es interesante que el vecino conozca, es que en la torta total de los municipios, este año para Tres Arroyos será un poco mayor que para el resto, un 0,6% que si bien no es mucho, es importante porque no ha decrecido”.

