López Di Fondi: “Nadie esperaba los niveles de inflación que pueden venir”

4 julio, 2022 Leido: 35

El secretario de Hacienda municipal, Federico López Di Fondi, compartió hoy un análisis de la situación económica, y advirtió que los números de la comuna absorberán el impacto de la inflación en los insumos básicos para su operatividad, entre ellos el combustible como uno de los principales. Además recordó que “quedó una puerta abierta para dialogar con el Concejo si la inflación superaba al aumento aprobado para las tasas, en agosto, por lo que ahora estoy trabajando en un informe para que ellos tengan una herramienta de análisis respecto del comportamiento de la inflación en el precio de los insumos, salarios y demás como antesala de esa discusión”.

“No esperaba que hubiera una inflación más alta de la del año pasado, que ya fue muy alta. Ni el más pesimista esperaba los niveles de inflación que se pueden llegar a dar. Y no es una buena noticia, a nadie le gusta que le aumenten las cosas, pero los números hay que hacerlos y el servicio hay que seguir prestándole. Por lo que vi, al menos los aumentos ya se consumieron en estos meses. Y si bien es cierto que la inflación va a generar un aumento de la Coparticipación, es el 50% de nuestros ingresos, de manera que sólo va a compensar en parte”, explicó López Di Fondi.

Finalmente, respecto del cambio en el Ministerio de Economía de la Nación, el funcionario admitió que “me tomó por sorpresa, pero espero que se tranquilice todo, que sea para bien”. Y dijo no tener claro si estos cambios pueden tener su impacto en el Municipio. “La incertidumbre genera dispersión de precios; ojalá no lleguemos a eso”, concluyó.

