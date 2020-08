López Di Fondi: “Tomar crédito con el Banco Provincia redunda en mejor servicio al vecino”

El Secretario de Hacienda de la comuna, Federico López Di Fondi, se refirió a la posibilidad de contraer un crédito de $ 70.000.000 con el Banco Provincia.

El mismo es “a una tasa del 26 %, a devolver a 4 años, con un plazo de gracia en el que no se paga capital seis meses ya que estos meses son especiales y en el marco de esta pandemia no tenemos la obligación de devolver el crédito este año para utilizarlo en la compra de maquinarias, lo que termina redundando en un mejor servicio al vecino”, según expresó a LU 24.



“Remarco esto porque no estamos tomando crédito para pagar sueldos o gastos corrientes, es una política que se viene dando a través del tiempo, sostuvo y agregó que el nivel de endeudamiento con entidades financieras es bajísimo, e incluso diría que està por debajo de lo conveniente”, explicó.

“Concretamente el municipio no se venía endeudando porque las tasas estaban altísimas, hace un año las tasas estaban al 60 o 70 % y ahora se da una condición que han sacado algunas líneas a tasa subsidiada, como es esta, por lo que es pertinente tomar crédito para comprar máquinas, o sea que el endeudamiento está por debajo de cualquier nivel óptimo, el 1% es prácticamente nada es un crédito de $ 21.500.000 que tomamos hace tres años para comprar también maquinarias con el Banco Provincia que terminamos de devolver el año que viene lo que estaría calzando cuando empecemos a pagar este crédito”, opinó.

“Si uno ve los ingresos que tiene contra los gastos corrientes, es decir lo que recauda de tasas contra lo que tiene que pagar todos los días en este Presupuesto va a tener $ 100.000.000, para este tipo de cosas: comprar maquinas, hacer obras; por lo que si todo acompaña no vamos a tener ningún tipo de problemas para devolver un crédito como éste”, graficó.

“Siempre pensando en el servicio que le damos al vecino, con maquinaria nueva están menos tiempo las máquinas en el taller, se gasta menos en repuestos y el servicio termina siendo mejor”, concluyó.

