López Di Fondi y la economía municipal: “Hoy estamos ordenados, no tenemos grandes sobresaltos”

El Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Tres Arroyos, Federico López Di Fondi, habló en los estudios de LU 24 sobre aspectos de la realidad económica que vive la comuna.



“Estamos ordenados, no es el mejor momento pero dada la visión a futuro que tiene nuestro intendente, pudimos realizar un ajuste previo a lo que sucede actualmente con la economía del país, lo que más golpeó fue la devaluación de más del cien por ciento de la moneda, porque de los insumos que debe costear el municipio la mayoría están dolarizados, nos pegó fuertemente”, dijo el funcionario, quien aseguró que su presencia no es mediática, y que “se debe trabajar puertas adentro para analizar la situación económico financiera, además soy de perfil bajo, es algo natural que hay en mí”, dijo inicialmente.

Volviendo al análisis respecto a la labor de su cartera, López Di Fondi aseguró: “Creo que en parte es el trabajo de muchos años, anteriormente a mi llegada, ya que el Movimiento Vecinal mantiene la prolijidad en las cuentas, lo que hace que no se acarreen problemas estructurales, por lo que se puede “capear” una “tormenta”, como ahora”.

“Se complicó a principios del año pasado”

“A principios del año pasado empezamos a notar que se complicaban las cosas, cuando el dólar se escapó de 20 a 30, pero había medidas concretas tomadas respecto a resolver el pago de salarios, y se empezó a hacer, por idea de Carlos Sánchez, el reemplazo de algunos funcionarios por empleados de carrera que venían con perfiles interesantes se les dio la oportunidad y eso generó el ahorro, y el año pasado se privilegió el pago a los asalariados y el retraso a los funcionarios; el intendente dice que hay que racionalizar el gasto y eso es suficiente, es un efecto más de contagio pero fue una de las herramientas que permitió “capear” el temporal”, relató.

“Un bisturí”

“Es una tarea para actuar como con un bisturí porque dia a dia nos sentamos con el intendente para ver cómo hacemos con cada secretario, es un trabajo enorme que hay que hacer para estar mejor parados ante la situación: “no es lo mismo que agarres un municipio endeudado con fondos afectados tomados que un municipio al día””, especificó.

“La economía municipal es muy parecida a una casa, uno reduce gastos de tarjeta, de esparcimiento, pero creo que uno no espera estar siempre así y pensamos que mejorara, pero no debemos quedarnos en expresiones de deseo; el municipio debe estar siempre ordenado, es lo que hay que hacer”, dijo López Di Fondi.

“Las decisiones las toma el intendente”

“Desde mi tarea, yo le expongo un punto de vista al intendente pero las decisiones las toma el, tiene una gran visión de futuro que implica tomar decisiones que tal vez no sean de lo más simpáticas; no se puede recortar cualquier gasto, los subsidios y ayuda a la familia son muy difíciles de cortar es más uno cree que va a crecer, el intendente ve el todo, esto es así”, sostuvo.

“No sobra nada pero mirando a otros municipios tenemos las cuentas ordenaditas”

“Es natural que en un contexto recesivo y con el aumento del desempleo la gente se queda sin cobertura social, van al hospital, piden que les paguen la luz y eso va directamente a la economía municipal, pero quiero destacar que hoy estamos ordenados, no tenemos grandes sobresaltos, no andamos con grandes obras, y lo que se está haciendo, está previsto terminarlo, pero Hay que ver qué pasa en el contexto nacional no es lo mismo que el dólar estará “planchado” que si se va, pero creo que se va a mantener para que la Municipalidad pague los salarios en término, pagando a los acreedores en 45 días máximo, no tomar coparticipación ni tomar deuda con las tasas que hay, somos un equipo que está viendo hacia adelante para ver que mejoramos para que estemos mejor parados, estamos bien, la situación no es la mejor, no sobra nada pero mirando el contexto de otros municipios creo que tenemos las cuentas ordenaditas”, agregó.

“No me sentiría cómodo si fuera otra la situación”

“Lo que hacemos es tener un equipo de trabajo, no soy yo solo, y confío muchísimo en la visión del intendente, para elaborar una estrategia clara o un plan claro, sabe y conoce lo que hace, y eso es lo que a uno al final del dia le deja apoyar la cabeza en la almohada, me siento cómodo en este tipo de economía porque esta ordenada; me costaría apoyar la cabeza en la almohada si la situación fuera totalmente opuesta, no me sentiría cómodo”, concluyó.