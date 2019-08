López Di Fondi y la economía municipal: “la coyuntura es difícil pero no nos asusta”

La cuestión económica se coló en la reunión de gabinete que encabezó el intendente Carlos Sánchez tras la victoria en las PASO, y en este sentido, el secretario de Hacienda municipal, Federico López Di Fondi advirtió que “en esta situación complicada que atraviesan la Nación y la Provincia, y que impacta en el Municipio, venimos trabajando desde enero pasado, de manera que lo dicho en esta reunión fue un paso más de los que estamos dando por el equilibrio de las cuentas municipales. Lo más relevante es que el Presupuesto se viene ejecutando en orden, las tasas se cobran de acuerdo a lo planificado y la Coparticipación llega también según lo previsto, siempre teniendo en cuenta que lo presupuestado tuvo como base un dólar de 40 pesos y un 22% de inflación”.



“Esto quiere decir que recibimos recursos coparticipables de un 22 a 25% más que el año pasado, con niveles de inflación de junio a junio de más de un 50% y una nueva devaluación, abrupta, que debemos sumar ahora, y que genera incertidumbre porque no se sabe si es un piso o un techo. De manera que estos días, en función de que a varios secretarios les ha ocurrido que han pedido presupuesto para determinadas cuestiones y se han encontrado con que no hay precios, también nos estamos abocando a resolver esos casos, negociando con proveedores que lógicamente quieren cubrirse y acomodándonos a casa situación, porque la gestión no se puede detener”, explicó el funcionario, quien ponderó el hecho de que “en esto el intendente Carlos Sánchez tiene una gran experiencia y un equipo que lo acompaña. La coyuntura es difícil pero no nos asusta, y lamentablemente, ya nos estamos acostumbrando a los cimbronazos, algo que definitivamente no es bueno pero es así”.

Finalmente, valoró la medida de congelamiento del precio de los combustibles, “porque de esta manera el valor se mantendría de acuerdo a lo que presupuestamos. Si la última devaluación ajustara el precio de los combustibles, como pasó en 2018, nos impactaría en el Presupuesto pero parece que no va a ser así. En el resto habrá que ir viendo”.