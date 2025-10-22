Lorena Arlan y “una desgracia con suerte”, sobre el temporal

22 octubre, 2025 28

Benito Juárez vivió una noche de tensión el martes, cuando una fuerte tormenta con intensas ráfagas de viento azotó distintos sectores de la ciudad. El fenómeno se desató cerca de las 21 horas, en medio de una alerta meteorológica que advertía sobre lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes. Para saber lo que sucedió, LU24 se comunico con Lorena Arlan, periodista de Benito Juárez, quien detallo todo lo ocurrido.

Según relató, los mayores daños se concentraron en la zona del Polideportivo Municipal, donde se registraron voladuras de techos en el sector de las piletas climatizadas. “Estoy sentada frente a la pileta y realmente es desolador ver cómo quedaron las instalaciones. Menos mal que a esa hora ya no había gente dentro de la pileta, porque las actividades terminan tarde”, describió.

Otro de los puntos afectados fue el Hospital Municipal, donde una parte del techo del pórtico voló por los aires, hecho que quedó registrado en videos y fotos tomadas por vecinos.

La periodista informó además que varias viviendas perdieron sus techos, principalmente en los barrios Tesone, Flores y en el sector del complejo deportivo. También hubo reportes de daños menores en la zona rural y en uno de los barrios, donde un tanque de agua fue arrastrado por el viento y llegó a cruzar la Ruta 86.

Durante la tormenta, Defensa Civil recomendó a la población no salir de sus casas debido a la caída de postes y cables eléctricos. Los equipos de Bomberos Voluntarios, Desarrollo Social y personal municipal trabajaron durante la noche asistiendo a las familias damnificadas.

En lo que respecta a la mañana de este miércoles, el intendente Julio Marini encabezó una reunión de gabinete junto a funcionarios y el director de Deportes para coordinar la asistencia a los vecinos afectados.

Las previsiones meteorológicas no son alentadoras, ya que se esperan nuevas lluvias para las próximas horas. “Pobre la gente que sufrió daños, porque con este clima no pueden volver todavía a sus casas”, señaló Arlan.

“Una desgracia con suerte”, coincidieron los vecinos y autoridades, al destacar que no hubo heridos a pesar de los importantes destrozos materiales.

