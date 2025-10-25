Lorena Hiriart presenta su nuevo libro “El dolor de Lola”

25 octubre, 2025 0

La escritora tresarroyense Lorena Hiriart presentará su segundo libro, “El dolor de Lola”, el viernes 7 de noviembre a las 19 en la Biblioteca Vicente P. Cacuri, Hipólito Yrigoyen 165.

En diálogo con LU 24, contó que “al igual que el primero, “Diario de Felicitas”, trata de visibilizar las problemáticas de los adolescentes hoy en día”.

La autora explicó que “las historias están relacionadas. En este caso habla de la autoflagelación, una práctica que lamentablemente es cada vez más común, después de la pandemia creció exponencialmente”.

Durante la jornada la acompañarán la licenciada en Psicología Victoria Almirón, la profesara de Literatura Angelina Piloni y la estudiante Guada Boonstra. Tras la charla, se compartirá un refrigerio junto a la autora.

Finalmente, Hiriart invitó a la comunidad a participar de la presentación oficial con entrada libre y gratuita.

Volver