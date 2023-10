Lorena, la joven cordobesa que desarrolló un producto con harina de uva

10 octubre, 2023

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, entregó los premios de la 18° edición del Concurso Nacional de Innovaciones INNOVAR, en el que uno de los proyectos fue muy curioso.

Se trata de la harina de uva desarrollada por una joven cordobesa, Lorena Londero –oriunda de la localidad de Colonia Caroya–, que se llevó uno de los seis galardones de la categoría “Pymes”. Este martes por la mañana, la emprendedora conversó con LU 24 y brindó algunos detalles sobre esto.

En este sentido, Londero explicó: “buscando una dieta antinflamatoria, empecé a investigar y me di con este producto y empecé, vi a prueba y error, a probar a hacerlo e intentar ver el proceso y comenzar a elaborarlo.”

Y agregó: “en mi casa tenemos bodega y desde niña he trabajado en los viñedos y me interesaba crear un subproducto y algo de economía circular para reutilizar esta fruta que tiene tantos nutrientes y darle otro uso”.

Además, y sobre el proceso de elaboración del producto, detalló: “la elaboramos con lo que es la piel y la semilla de la uva, luego del proceso de vinificación. Ya es una harina que no contiene azúcares, pero mantiene todos los antioxidantes propios de la uva, entre ellos resveratrol, es uno característico y muchos otros nutrientes, como podemos decir, fibra, hierro, magnesio, manganeso, vitamina A, vitamina C, vitamina D, cobre.”

Y enfatizó: “tiene un componente importante nutricional que puede ser utilizado como suplemento. Es decir, todos los días a un jugo, a un yogur, a un licuado, le agregamos una cucharadita y adquirimos ese suplemento nutricional, o si no, lo podemos utilizar para cocinar en panificados, tanto dulces como salados, sea una pasta, una torta o una salsa. Es una harina alternativa sin gluten, de ese estilo, complementada siempre con otra.”

Finalmente, y sobre la venta, concluyó: “en este momento la estamos comercializando. Si les interesa, nos pueden seguir por redes sociales, estamos en Instagram como Harina de Uva, así como suena. Ahí van a encontrar más recetas, usos, beneficios y demás indos sobre el producto. El envase de 200 gramos está en 2000 pesos y el de medio kilo en 4000.”

