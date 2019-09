Lorenzo Albani recibió un reconocimiento en el acto del Día del Maestro de la Escuela Técnica

Durante el acto del Día del Maestro realizado esta tarde en la Escuela Técnica, los alumnos junto al Intendente Carlos Sánchez y el Director de Políticas Tributarias, Ariel Sánchez, hicieron entrega de un reconocimiento a Lorenzo Albani por sus 50 años de actividad en la docencia.



El ex director de la Técnica se mostró muy agradecido y al respecto dijo: “No me esperaba el reconocimiento del intendente se lo agradezco profundamente y a Ariel Sánchez que fue alumno nuestro en su época de estudiante secundario y lo recordamos muy bien porque su abuelo fue mi maestro de electricidad, el profesor Omar Sánchez, y también su abuela fue profesora de este establecimiento. No tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que me ha sucedido, por motivo de mi jubilación”.

Para finalizar dejó un mensaje a los docentes: “A todo el personal educativo de esta Escuela Técnica que siga perseverando, que van siempre por buen camino y que lógicamente, la circunstancia de la vida y los adelantos tecnológicos hacen que cada vez tengan que estar más actualizados, entonces al ser docentes significa estar estudiando permanentemente”.