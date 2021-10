Los 116 años de La Perseverancia: “trabajamos con seriedad, confianza y transparencia”

La Perseverancia Seguros cumplió ayer 116 años, y su presidente, el contador Jorge Castiñeira aseguró que la firma está muy bien posicionada tanto en el mercado local como en el nacional, y en un permanente proceso de expansión y captación de nuevos asegurados en todo el país.



Castiñeira destacó la adaptación de la empresa a las demandas impuestas por la pandemia, para tratar de mantener su cartera de asegurados y el vínculo con los productores. “Buscamos dar facilidades tanto para que los asegurados pudieran mantener su cobertura como para que los productores pudieran seguir gestionando. Y no notamos grandes cambios en la orientación del mercado; observamos que por dejar de circular algunas personas cambiaron su cobertura en el rubro automotor, pero no fue algo generalizado. Y en las otras ramas no hubo variaciones”, consideró.

El mayor impacto en cuanto a la operatoria de La Perseverancia se dio con la tecnología como protagonista. “Se agilizaron todos los procesos de digitalización de las operaciones, se buscó dinamizar la entrega de las pólizas, se ampliaron las modalidades de pago a través de medios automáticos, se dispuso un portal para los asegurados y la posibilidad de emitir las pólizas desde los móviles de los productores, entre muchos otros avances tecnológicos que sin duda se van a ir profundizando. Además, con los productores a los que no se podía visitar por las restricciones de la pandemia nos reunimos por Zoom, cuestión que antes nunca se había hecho, además de digitalizar también lo vinculado a la inspección de siniestros”, destacó.

“Tenemos que seguir adelante, creciendo, sobre todo porque otros competidores del mercado están haciendo lo mismo, de manera que seguiremos fidelizando a los clientes a través de los mejores servicios y captando a aquellos que han sufrido siniestros para que se acerquen a nuestra compañía. Nuestros 116 años son un valor agregado, no son muchas las empresas que han subsistido y que además trabajan con seriedad, responsabilidad y transparencia como La Perseverancia”, concluyó.

