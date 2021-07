Los 132 años de la Sociedad Italiana: “la fundó un grupo de visionarios”, sostuvo Cafaro

28 julio, 2021 Leido: 24

La Sociedad Italiana de Tres Arroyos cumple 132 años, y por razones climáticas celebrará recién con un acto público este acontecimiento el jueves 5 a las 12.30 en la Plaza Italia. El presidente de la entidad, Alberto Cafaro, aseguró hoy a través de LU 24 que “la fundación fue una gran epopeya de un grupo de visionarios que se reunieron con entusiasmo e idealismo. Pocos años después construyeron la sede, que fue el primer edificio de dos plantas de la ciudad”.

La institución también difundió a través de su canal de YouTube Cultura Soc. Italiana Tres Arroyos, un mensaje conmemorativo, que incluye mensajes del propio presidente de la institución, de la Agente Consular Dra. Carolina Cenci, del Presidente de F.E.I.S.A. Ing. Francisco Nardelli y del Cónsul General de Italia en Bahía Blanca Dr. Samuele Fazzi.

“Siempre estamos con ganas de trabajar, aunque la pandemia ha paralizado un poco algunas actividades. Pero la comisión que me acompaña trabaja mucho, nos hemos mantenido en contacto virtualmente, y además tenemos que agradecer el apoyo de los suscriptores de la campaña de socios, porque sin ellos la entidad estaría cerrada ya que no dispone de otros ingresos porque no se pueden alquilar los salones. La colaboración del personal es fundamental también”, sostuvo Cafaro.

Finalmente, el presidente de la entidad envió sus saludos a la colectividad italiana y agradeció los mensajes de los representantes diplomáticos y autoridades de instituciones afines.

